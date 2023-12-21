Силуанов: Россия примет зеркальные меры при использовании замороженных активов в ЕС

Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств страны в Евросоюзе. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С", - сказал министр телеканалу "Россия 24". - Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам - те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран".

"Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", - добавил Силуанов.

Напомним, Еврокомиссия сейчас занята разработкой идей по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. На прошлой неделе ЕК утвердила предложения по первым шагам. По информации западных СМИ, ряд стран ЕС высказаются против этой идеи.