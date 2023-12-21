Часть Уралмаша осталась без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария на Уралмаше привела к отсутствию воды сразу в трех зданиях: двух жилых домах и школе.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского Водоканала, сегодня ночью произошел прорыв трубы диаметром 500 мм, утечка составляет 100 куб.м./ч. В результате под водой оказались улицы Кировградская, Ильича, Уральских Рабочих и Победы. Также без холодного водоснабжения остались пятиэтажный дом на Кировградской, 11, шестиэтажный - на Кировградской, 13 и школа №68 на Кировградской, 40А.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. В Водоканале отметили, что собираются завершить ремонт к 20.00 сегодняшнего дня. На этот период к жителям Уралмаша будет направлена автоцистерна с питьевой водой.