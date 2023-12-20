В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь

В Кургане задержана 55-летняя женщина, которая залила водой Вечный огонь на Аллее славы, сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Вечером 18 декабря женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и потушила его, залив водой из бутылки. В СК сообщили, что изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы инцидента.

Ранее стало известно, что семьи мигрантов, чьи дети 10 и 11 лет закидали снежками вечный огонь в Санкт-Петербурге, выдворят из России – такое решение принял суд. До этого ряд СМИ сообщил, что правоохранительные органы "спустили на тормозах" этот инцидент.