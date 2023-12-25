25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Псковские подростки закидали снегом Вечный огонь

В Пскове на площади Победы подростки потушили Вечный огонь, закидав его снегом.

Правоохранительные органы с помощью камер "Безопасного города" отследила злоумышленников, сейчас с ними и с их законными представителями ведется работа. Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.

Подростки 2012 и 2013 годов рождения. Известно, что о случившемся в полицию сообщили очевидцы. По словам детей, они "хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы", сообщает ТАСС.

Ранее в Кургане задержана 55-летняя женщина, которая залила водой Вечный огонь на Аллее славы, сообщает СУ СКР по региону.

Теги: Вечный огонь, подростки, Псков


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Ранее 20.12.2023 19:50 Мск В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь

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