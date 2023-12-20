20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий

В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим при проведении массовых мероприятий.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по городу Наталия Башкетова, сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо "при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий". Также масочный режим вводится в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

На прошлой неделе москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах для защиты от вирусов. При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что рекомендация о ношении масок в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столице. Позднее в ведомстве заявили, что введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул не планируется.

Теги: петербург, масочный режим, массовые мероприятия


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