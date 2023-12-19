Роспотребнадзор: Введение масочного режима в новогодние праздники не планируется

Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул не планируется, сообщил Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве призвали не забывать о мерах личной профилактики.

Отмечается, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 - на 11,5%.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России впервые за три года объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19, что несет дополнительные риски. На прошлой неделе москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах для защиты от вирусов. При этом в ведомстве пояснили, что рекомендация о ношении масок в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столице.