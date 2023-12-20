СК занялся киоском с подозрительной шаурмой возле мэрии Березовского

Следственный комитет заинтересовался киоском с подозрительной шаурмой в уральском городе Березовский. Точка находилась прямо возле городской мэрии.

О нехорошем общепите рассказал общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. Как сообщил он в своем Telegram-канале, на улице Театральной, буквально в 150 метрах от администрации, обнаружили ларек с фастфудом, где заведовал 18-летний таджик.

"Парень, недавно переехавший в Россию, не имея никаких документов, спокойно стоял за прилавком и крутил шаурму из тухлого мяса. Полицейские доставили мигранта в отдел полиции, а этим "рестораном", очень надеюсь, уже занимается Роспотребнадзор", - отметил Чукреев.

О реакции надзорного ведомства пока неизвестно, зато свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь в данном случае может идти о статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас сотрудниками СК выясняются все без исключения обстоятельства. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, а также руководство и персонал точки питания. Изучается документация об оказании услуг, выясняется, есть ли пострадавшие от употребления продукции из данной точки. Отдельно будет установлена законность нахождения в России сотрудников, которые готовили и реализовывали там продукцию.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была вскрыта масса нарушений в сфере городского общественного питания. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.