16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Фиктивные санкнижки и мигранты: ситуация с общепитом Екатеринбурга привела к уголовному делу

В Екатеринбурге вскрыта масса нарушений в сфере городского общественного питания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня в социальных сетях появилась информация, что в нескольких районах столицы Урала местные общественники выявили ряд точек общепита, которые работают с многочисленными нарушениями. Такие точки были обнаружены в Кировском, Октябрьском, Чкаловском и Железнодорожном районах.

В частности, среди выявленных нарушений оказались фиктивные санкнижки продавцов. Возникли вопросы и к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Кроме этого, в ряде торговых точек работают мигранты с возможным нарушением режима пребывания в России.

пицца в нелегальной пекарне Екатеринбурга(2015)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Исполняющим обязанности руководителя областного Следственного комитета Анатолием Надбитовым уже дано поручение о возбуждении дела по статье 293 УК РФ "Халатность". Сотрудники СК намерены тщательно изучить все выявленные общественниками факты, а также причины нарушений.

Напомним, недавно глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с общепитом в столице Урала. В частности, он захотел узнать, из чего делают шаурму в Екатеринбурге после обнаружения там подпольного цеха по ее изготовлению.

Теги: общепит, мигранты, дело, СК, Екатеринбург


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Ранее 28.09.2023 07:42 Мск Бастрыкин хочет знать, из чего делают шаурму в Екатеринбурге
Ранее 25.08.2023 09:08 Мск В Екатеринбурге ищут магазины, куда поставляли просроченную шаурму

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