Фиктивные санкнижки и мигранты: ситуация с общепитом Екатеринбурга привела к уголовному делу

В Екатеринбурге вскрыта масса нарушений в сфере городского общественного питания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня в социальных сетях появилась информация, что в нескольких районах столицы Урала местные общественники выявили ряд точек общепита, которые работают с многочисленными нарушениями. Такие точки были обнаружены в Кировском, Октябрьском, Чкаловском и Железнодорожном районах.

В частности, среди выявленных нарушений оказались фиктивные санкнижки продавцов. Возникли вопросы и к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Кроме этого, в ряде торговых точек работают мигранты с возможным нарушением режима пребывания в России.

Исполняющим обязанности руководителя областного Следственного комитета Анатолием Надбитовым уже дано поручение о возбуждении дела по статье 293 УК РФ "Халатность". Сотрудники СК намерены тщательно изучить все выявленные общественниками факты, а также причины нарушений.

Напомним, недавно глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с общепитом в столице Урала. В частности, он захотел узнать, из чего делают шаурму в Екатеринбурге после обнаружения там подпольного цеха по ее изготовлению.