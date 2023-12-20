В Югре следователи проводят проверку гибели мужчины в ТЦ

В Белоярском проводится проверка по факту гибели мужчины в грузовом лифте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве пояснили, что погибший - 63-летний рабочий. Он воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей и был зажат его конструкциями.

Инцидент произошел 19 декабря в подсобке ТРЦ Белоярского.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями.

Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка.