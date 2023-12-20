В ХМАО мужчину насмерть зажало в грузовом лифте торгового центра

В Белоярском мужчину насмерть зажало в грузовом лифте торгового центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югории".

"Спасатели выезжали в торговый дом по ул. Мира по сообщению: зажало человека в грузовом лифте торгового центра. Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специального инструмента извлекли тело мужчины 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Тело было передано сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.