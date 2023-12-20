20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В ХМАО мужчину насмерть зажало в грузовом лифте торгового центра

В Белоярском мужчину насмерть зажало в грузовом лифте торгового центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югории".

"Спасатели выезжали в торговый дом по ул. Мира по сообщению: зажало человека в грузовом лифте торгового центра. Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специального инструмента извлекли тело мужчины 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Тело было передано сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: тело, лифт, мужчина, торговый центр


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Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2023 12:44 Мск В Югре следователи проводят проверку гибели мужчины в ТЦ

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