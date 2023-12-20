В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов на выборы президента РФ

Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ поступили в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

РИА Новости передает, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента.

Также зарегистрировали уполномоченных представителей группы, среди которых, в том числе, ректор МГЮА Виктор Блажеев.

18 декабря Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где сдал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность президента России.

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.