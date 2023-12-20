На Урале разыскивают женщину, пропавшую больше трех месяцев назад

На Среднем Урале с осени ищут пропавшую жительницу города. О ее судьбе ничего неизвестно уже больше трех месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области, разыскивается 58-летняя Татьяна Овчинникова (Александрова). Женщина пропала в Первоуральске 12 сентября нынешнего года.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, темно-зеленые глаза. Была одета в светло-серую спортивную куртку, черные штаны, светло-серые тапочки.

Сообщить информацию о местонахождении пропавшей можно по телефону "горячей линии" 8 800 700 54 52. Также можно позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут мужчину и его мать, которые пропали в октябре.