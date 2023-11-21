Данные на преподавателей и студентов из новых регионов сливают за границу?

Вузы четырех новых регионов России переводят на цифровую платформу. Как сообщают источники Накануне.RU в вузах ДНР, данный процесс носит добровольно-принудительный характер. На преподавателей оказывается давление с целью их "добровольной" регистрации в этой системе.

Перевод в "цифру" является проектом Минобрнауки по внедрению типового облачного решения (ТОР). Там содержатся портал пользователя с расписанием, электронной зачеткой, подсистемой формирования портфолио, а также различные другие возможности, включая просмотр видеолекций и т.п.

На сайте платформы diguniverse.ru пользователю для регистрации предлагается выбрать вуз, свой статус (работник или обучающийся) и создать учетную запись. Ссылка ведет на портал, где указано, что проект реализует "Ростелеком". В данный момент система запущена в 11 вузах из 29, которые недавно определило Минобрнауки как те, которые получили право выдавать дипломы российского образца.

Характерно, что представители крупнейших российских вузов РАНХиГС, МГУ, СПбГУ, РЭУ им. Плеханова, РУДН и МФТИ сообщили, что в их учебных заведениях система ТОР не реализуется, пишут "Ведомости".

В пользовательском соглашении, которое "добровольно" должен подписать каждый сотрудник, он просит свой вуз, чтобы тот поручил РЭУ им. Плеханова, где это не используется, а также ООО "Ростелеком информационные технологии" и ООО "РТК цифровые технологии" хранение и обработку своих персональных данных (включая получение их от любых третьих лиц!) с целью кадровой работы, бухгалтерского учета, учебно-методической работы и др. Для студентов записаны лишь другие цели. Соглашение действует 75 лет со дня подписания или до дня отзыва в письменной форме. Фактически вузы принуждают сотрудников и студентов дать согласие на передачу их персональных данных третьим лицам, которые, в свою очередь, будут их собирать от других неизвестных лиц.

При этом регистрация на каких-либо цифровых платформах не входит в вопросы трудовых или образовательных отношений, а регулируется нормами гражданского права, так как означает передачу персональных данных третьим лицам. Это запрещено ст. 7 Федерального закона "О персональных данных". А ст. 88 Трудового кодекса РФ запрещает работодателю передачу персональных данных работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением ряда исключительных случаев. За нарушение данной нормы КоАП устанавливает штрафы. Именно поэтому вузы давят на сотрудников и студентов, чтобы они "добровольно" сами попросили свое руководство передать данные на себя частным компаниям.

По существу в вузах реализуется то же самое, что и в школах, где родителей принуждают к регистрации на "Сферуме" или в "Моей школе". Которые, как признают сами власти, не являются обязательными для учеников.

Интересно, что ООО "Ростелеком информационные технологии", которое получает данные на преподавателей и студентов, имеет сайт rtkit.ru с IP-адресом 193.228.110.28. Как выдают сайты для определения местоположения сервера, он расположен в Токио (Япония). Данные на преподавателей и студентов из новых регионов передаются частным компаниям, которые сливают их за границу?