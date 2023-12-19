19 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

За год на Уральской таможне перехватили десятки "шпионских" устройств

С начала 2023 года уральские таможенники выявили больше 30 посылок со специальными техническими средствами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, это пишущие ручки со встроенной камерой; автомобильные ключи дистанционного управления с USB-портом и видеокамерой; отмычки, замаскированные под токарные инструменты и мебельную фурнитуру.

шпионская ручка в разобранном виде(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

К запрещенным в пересылке в международных почтовых отправлениях относятся и GPS-трекеры для контроля за домашними животными. Таможенники отправляют такие "шпионские находки" на экспертизу, по результатам которой получателю может грозить административная или даже уголовная ответственность.

Чтобы избежать проблем с законом, делая покупки в интернете, рекомендуется предварительно зайти на сайт Уральского таможенного управления и ознакомиться с информацией о порядке ввоза товаров в МПО. Также за разъяснением можно обратиться в таможенный орган или на "горячую линию".

шпионская ручка в разобранном виде(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

С начала года было возбуждено 26 административных дел. Все запрещенные товары изъяты из оборота и возвращены продавцам.

Напомним, в октябре уральские таможенники перехватили в посылке "шпионский" ключ из Китая.

Теги: таможня, устройства, ключи, трекеры


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