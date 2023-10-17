17 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники перехватили в посылке "шпионский" ключ из Китая

Уральские таможенники нашли в одной из посылок так называемый "шпионский" ключ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, во время контроля в международном почтовом отправлении из Китая был обнаружен автомобильный ключ дистанционного управления. Однако изделие оказалось с секретом: в него был встроен цифровой видеорегистратор. Как пояснили на таможне, подобные устройства относятся к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

автомобильный ключ дистанционного управления(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Выяснилось, что ключ с видеорегистратором заказал для личного пользования гражданин РФ. Однако физическим лицам ввоз таких товаров в Россию запрещен. Поэтому посылку вернули отправителю, а в отношении россиянина возбудили административное дело.

автомобильный ключ дистанционного управления со встроенным цифровым видеорегистратором(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники напоминают: перед тем, как заказать что-либо за рубежом, необходимо проверить порядок и правила ввоза конкретного товара. Это можно узнать на официальном сайте Уральского таможенного управления в разделе "Информация для физических лиц".

Теги: ключ, посылка, таможня


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