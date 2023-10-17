Уральские таможенники перехватили в посылке "шпионский" ключ из Китая

Уральские таможенники нашли в одной из посылок так называемый "шпионский" ключ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, во время контроля в международном почтовом отправлении из Китая был обнаружен автомобильный ключ дистанционного управления. Однако изделие оказалось с секретом: в него был встроен цифровой видеорегистратор. Как пояснили на таможне, подобные устройства относятся к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

Выяснилось, что ключ с видеорегистратором заказал для личного пользования гражданин РФ. Однако физическим лицам ввоз таких товаров в Россию запрещен. Поэтому посылку вернули отправителю, а в отношении россиянина возбудили административное дело.

Таможенники напоминают: перед тем, как заказать что-либо за рубежом, необходимо проверить порядок и правила ввоза конкретного товара. Это можно узнать на официальном сайте Уральского таможенного управления в разделе "Информация для физических лиц".