Представлен российский "антишпионский" смартфон

Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил отечественный "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с операционной системой "РОСА Мобайл" российской разработки.

Это совместный проект двух российских технологических компаний: АО "НТЦ ИТ РОСА" и АО "Рутек". Гаджет обладает 128 ГБ внутренней памяти, также доступно 10 ГБ облачного хранилища. Он оснащен камерой с 50 Мп и светосильной диафрагмой F/1.8, Селфи-камера имеет 16 Мп и диафрагу F/2.5.

Новая операционная система будет распространяться только на доверенных устройствах, что гарантирует максимальную безопасность данных. Заказать устройство можно будет в 2024 году, прием заявок начался 18 декабря, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России появится аналог Telegram - "РОСА Мессенджер". Его встроят в систему нового смартфона "Р-ФОН".