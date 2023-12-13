13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России появится аналог Telegram - "РОСА Мессенджер"

У граждан России появится отечественная платформа для коммуникаций под названием "РОСА Мессенджер".

Его встроят в систему нового смартфона Р-ФОН, презентация которого пройдет 18 декабря в Москве. Также на ней представят операционную систему "РОСА Мобайл". Как заявила компания-разработчик - "НТЦ ИТ РОСА", "РОСА Мессенджер" подойдет как для обычных россиян, так и для частного бизнеса и госорганизаций. "Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова", заявили в компании.

Отмечается, что новый мессенджер и смартфон — более защищенные ресурсы по сравнению с западными аналогами. Инженеры "НТЦ ИТ РОСА" сами написали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.

Минпромторг включил смартфон в соответствующий реестр отечественного оборудования. А Минцифры признало "РОСА Мобайл" отечественной операционной системой, она была включена в реестр российского софта, сообщают "Известия".

Теги: РОСА Мессенджер, мессенджеры, смартфоны


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