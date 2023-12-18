В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров

Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Задержанные доставлены в отдел полиции. Устанавливается, от кого они получили задание совершить противоправные действия.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные залили монтажной пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Оба журналиста в настоящее время находятся в зоне СВО.

Осенью некоторым военкорам неизвестные рассылали свиные головы. 8 ноября в Москве задержали мужчину, который приходил домой к журналисту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его жене.