18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге залили монтажной пеной двери квартир военкоров

В Санкт-Петербурге неизвестные залили монтажной пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.

Как написал в своем Telegram-канале Сапоньков, к нему пришли по адресу прописки, "испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор добавил, что полиция приезжать отказалась: "сказали, что угрозы жизни не было".

В свою очередь, в Telegram-канале военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что ему сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере из данных старого паспорта, слитого укропам", - написал он. Он добавил, что полиция приняла заявление, "но как-то без огонька".

Отметим, оба журналиста в настоящее время находятся в зоне СВО.

Осенью некоторым военкорам неизвестные рассылали свиные головы. 8 ноября в Москве задержали мужчину, который приходил домой к журналисту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его жене. Женщина рассказала, что он около часа пытался заставить ее сообщить местонахождение мужа или организовать встречу с ним.

Теги: военкоры, монтажная пена, дмитрий стешин, роман сапоньков


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