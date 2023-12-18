Орлов в решении транспортного кризиса рассчитывает на штрафы с безбилетников

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о грядущем увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Заявление прозвучало на сегодняшней пресс-конференции.

"Ситуация с транспортом непростая. Мы регулярно обсуждаем ее с губернатором. В следующем году на линии выйдут новые автобусы. На трамваи у нас тоже большая надежда", - рассказал Орлов.

По его словам, за два месяца в транспортной отрасли было принято более 70 новых сотрудников - кондукторы и водители. Также он анонсировал нововведения.

"Планируем увеличить штрафы за безбилетный проезд. Люди должны платить. Это поможет увеличить зарплаты в "Гортрансе". Кроме этого, планируется переходить на оплату проезда без кондукторов", - добавил глава.

В настоящее время сумма штрафа составляет 1 тыс. руб.

Напомним, в ноябре налоговая наложила арест на счета екатеринбургского "Гортранса", из-за чего учреждение не могло самостоятельно закупить бензин. Позже предприятие договорилось с поставщиком топлива о постоплате.