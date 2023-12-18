Орлов: Более дорогая электричка все равно дешевле второй ветки метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попытался объяснить, почему более дорогостоящий проект городской электрички или "наземного метро" все равно обойдется городу дешевле, чем строительство долгожданной второй ветки подземного. По его словам, для электрички в уральской столице уже подготовлена инфраструктура, а повышает его цену только нововведения.

Напомним, на последнем форуме "Города России" в Екатеринбурге руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин заявил, что наземное метро потребует 105 млрд рублей или 1,4 млрд руб./км, что вдвое дороже зарубежных объектов. На той же презентации проекта была озвучена и другая сумма - в 193 млрд рублей, что уже значительно выше стоимости второй ветки подземного метро, на которой уже долгие годы настаивают жители Екатеринбурга.

Стоит упомянуть, что проект электрички власти города и региона "продавали" уральцам как менее финансово затратный, чем вторая ветка метро. Еще в 2020 году бывший мэр, а ныне первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что на строительство новой подземной ветки потребует около 90 млрд рублей, а в 2021 году проект и вовсе подорожал до 124 млрд рублей.

"В идеале - это сделать кольцо, но кольцо предполагает мостовой переход через Верх-Исетский пруд. Это дорого, да, но это перспектива. Мы же когда говорим про наземное метро - это использование уже существующей железнодорожной инфраструктуры, поэтому логика вся была, когда мы этот проект анонсировали, именно в использовании этого наследия", - заявил Орлов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, поезда перестали заходить в Екатеринбург, а все сортировочные узлы сформировались за пределами городской черты, и не использовать эту инфраструктуру для перевозки пассажиров было бы неправильно. Наземное метро же станет частью уже реализуемых в Екатеринбурге проектов. В этом году город выделил 50 млн рублей на проект обустройства пересадочных узлов, привел в порядок подъездные пути на ВИЗе, реконструировал вокзал на Шувакише, и эта практика будет продолжаться.

"Наверное затратно, да - это строительство новой ветки в Новокольцовский, чтобы возить студентов, с выходом на уже существующую. Это небольшие деньги, на самом деле, не сопоставимы с тем, что понадобились бы на строительство второй ветки подземного метрополитена. Будет такая возможность - если через Верх-Исетский пруд и замкнуть кольцо с радиусом во все города спутники, ну, будет замечательно. А пока (без этой части проекта) движемся в этой логике и она низкозатратная и она, самое главное, поддерживается руководством РЖД и СвЖД", - добавил мэр.

Напомним, что на осеннем форуме министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков заявил, будто бы на 1 вложенный рубль в наземное метро, Екатеринбургская агломерация будет ощущать 8 рублей. То есть, проект обязан окупить свою стоимость в 8 раз, что только должно пойти на пользу Екатеринбургу. Авось, когда-нибудь, Екатеринбургу хватит денег и на вторую ветку.