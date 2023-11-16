"Наземное метро" в Екатеринбургской агломерации окажется дороже подземного

Стоимость проекта городской электрички, или, как ее прозвали власти Екатеринбурга, "наземного метро", может обойтись дороже, чем вторая ветка подземки в уральской столицы. Об этом стало известно из дискуссии на форуме "Города России".

Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин заявил, что реализация проекта потребует много средств, однако он определенно окупит себя, привнеся в регион дополнительный доход. Стоимость проекта, согласно презентации, составит 105 млрд руб., удельная стоимость строительства - 1,4 млрд руб./км (это вдвое дороже зарубежных проектов), удельная годовая инвестиция в течение последующих 24 лет - 81 руб. на пассажира, в то время как в сутки пассажиропоток будет достигать 151,2 тыс. человек. Объем социально-экономических эффектов к 2035 году достигнет 331 млрд руб.

"На 1 вложенный рубль мы будем 8 рублей инвестиций ощущать на территории Екатеринбургской агломерации", - добавил к его словам министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Калинин также добавил, что к 2030 году городские электрички должны внедриться в местную структуру общественного транспорта и стать обыденным средством передвижения для семи агломераций.

"Это дешевле, чем метро, но при этом мало чем от него отличается", - заявил Константин Калинин.

Впрочем, то, что проект дешевле наземного метро, вызывает вопросы. Тот же Константин Калинин назвал и другую оценку общих затрат на проект - 193 млрд руб. капитальных и операционных затрат на строительство единого екатеринбургского центрального пассажирского кольца и маршрута "Новокольцовский" до 2035 года. 66.ру напоминает, что в 2020 году тогдашний глава города Александр Высокинский сообщал, что на строительство новой ветки метро в Екатеринбурге необходимо около 90 млрд руб.