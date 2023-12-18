В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия

В Ижевске задержали украинского агента, который собирался взорвать одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинской террористической организации. У него изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее жителя Архангельской области заподозрили в госизмене – ему вменили сговор с украинскими спецслужбами и подготовку к поджогу войсковой части. В сентябре при подготовке к совершению террористического акта злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ.