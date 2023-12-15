Жителю Архангельской области вменили сговор со спецслужбами Украины

Жителя Архангельской области заподозрили в госизмене – ему вменили сговор с украинскими спецслужбами и подготовку к поджогу войсковой части.

По указанию иностранных кураторов он получил задание совершить теракт в Архангельской области – поджечь имущество войсковой части, предназначенное для несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО. В сентябре 2023 г. при подготовке к совершению террористического акта злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ, пишет РИА Новости.

Отметим, после начала специальной военной операции на Украине (24 февраля 2022 г.) схожие с описанной ситуации стали происходить довольно часто. Например, ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку совершить теракт на территории воинской части в Архангельске.18-летний местный житель по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику. До этого в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.