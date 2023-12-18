Венгрию могут лишить голоса по финансированию Украины

Страны – члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.

В ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 г., которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован любым другим членом Евросоюза, однако после недавних выборов в Польше в ЕС "не осталось гарантированного защитника" Венгрии, приводит ТАСС данные газеты Financial Times, ссылающейся на европейских дипломатов.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией.