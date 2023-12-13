Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины, - Орбан

Будапешт не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, ЕС "собирается совершить ужасную ошибку", реальное состояние Украины не позволяет начать с ней переговоры о вступлении.

Орбан считает, что между ЕС и Украиной можно заключить договор о стратегическом партнерстве, пишет РИА Новости. В нем будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает союз в области безопасности, финансов и экономики.

Ранее сообщалось, что Австрия не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по какой-то особой процедуре. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики. По его словам, Босния и Герцеговина тоже давно хочет вступить в ЕС. Украина и Молдавия должны пройти всю положенную процедуру.