Гладков опроверг информацию о диверсантах, якобы передвигавшихся на УАЗе с литерами "Z"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, диверсанты - восемь человек - выдавали себя за российских солдат. Их ликвидировали в районе города Шебекино.

Уточняется, что пограничники вступили с диверсантами в бой около 7 утра. С российской стороны жертв нет.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данную информацию. По его словам, это "фейковая информация для увеличения аудитории", пишет Baza.