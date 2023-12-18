18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Тысячи жителей уральского города остались без отопления и холодной воды

В уральском городе Невьянск устраняют аварию, из-за которой без холодной воды и отопления остались тысячи жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 17 декабря в результате аварийного отключения электроэнергии, связанного с обрывом линии электропередач, вышли из строя сразу три насоса на Романовском водозаборе. Подача электричества жителям Невьянска была оперативно восстановлена по резервной линии. Однако в результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч жителей города.

Сейчас прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, последствия аварии продолжают устранять. В данный момент специалисты заканчивают замену насоса на первой скважине, после чего он будет запущен в работу. Параллельно ведется замена второго насоса.

Недавно в разгар сильных морозов коммунальные аварии происходили в Верхней Салде и Нижнем Тагиле. Из-за этого тысячи жителей также остались без отопления. Эксперты заявляют о критической изношенности инфраструктуры в регионе и отсутствии у городов средств на ее восстановление. Свердловское правительство при этом еще и уменьшает субсидии муниципалитетам по региональной программе развития ЖКХ.

Ликвидация аварийной ситуации на тепловых сетях в микрорайоне Народная Стройка в Верхней Салде(2023)|Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

Теги: вода, авария, прокуратура, Невьянск


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