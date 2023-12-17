Мощный снегопад - глава Астраханской области призвал жителей к осторожности и сообщил об усиленном режиме работы снегоуборочной техники

Со вчерашнего вечера в Астраханской области продолжался интенсивный снегопад. По прогнозу погоды в ближайшие часы снег будет идти периодически.

Снегоуборочная техника региона интенсивно работает на дорогах и общественных пространствах региона.

В Астрахани задействовано 10 единиц спецтехники, ещё более 60 работают на региональных трассах.

"В течение дня количество спецтехники на дорогах будет увеличено. В связи с погодными условиями все службы работают в усиленном режиме. В филиалах «Россети Юг» введен режим повышенной готовности. Призываю всех астраханцев быть осторожными и, по возможности, воздержаться от поездок на личных автомобилях", - обратился к астраханцам в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.