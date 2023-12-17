17 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Мощный снегопад - глава Астраханской области призвал жителей к осторожности и сообщил об усиленном режиме работы снегоуборочной техники

Со вчерашнего вечера в Астраханской области продолжался интенсивный снегопад. По прогнозу погоды в ближайшие часы снег будет идти периодически. 

Снегоуборочная техника региона интенсивно работает на дорогах и общественных пространствах региона.

уборка снега, снегопады(2023)|Фото: astrobl.ru

В Астрахани задействовано 10 единиц спецтехники, ещё более 60 работают на региональных трассах.

уборка снега, снегопады(2023)|Фото: astrobl.ru

"В течение дня количество спецтехники на дорогах будет увеличено. В связи с погодными условиями все службы работают в усиленном режиме. В филиалах «Россети Юг» введен режим повышенной готовности. Призываю всех астраханцев быть осторожными и, по возможности, воздержаться от поездок на личных автомобилях", - обратился к астраханцам в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, снегоуборочная техника, прогноз погоды, снегопад


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