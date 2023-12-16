В Белгородской области скончался чиновник, подорвавшийся на мине

В Белгородской области скончался заместитель главы Краснояружского района Игорь Бородаенко. Он находился в машине, которая подорвалась на мине в районе хутора Высокий. Кроме Бородаенко пострадали еще два человека, всех доставили в больницу. Чиновник скончался сегодня, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.