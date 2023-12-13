В Белгородской области на мине подорвалась машина с мирными жителями

В Белгородской области на мине подорвалась машина с мирными жителями, три человека пострадали.

ЧП произошло в Краснояружском районе региона, в районе хутора Высокий.

"Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга", - сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.