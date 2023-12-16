В Курской области беспилотники атаковали привокзальную территорию

В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

"Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курской области беспилотники минувшей ночью атаковали два района – Дмитриевский и Железногорский. В селе Крупец упали три снаряда, по предварительной информации, пострадали постройки в восьми домовладениях.



