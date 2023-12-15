Госдума приняла неоднозначный закон о медвмешательстве без согласия гражданина

В России дополнят перечень оснований, при которых допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или законного представителя. Такой неоднозначный закон приняла Госдума.

Согласно закону, индивидуальное добровольное согласие не требуется "в случае оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания медицинской помощи отказ гражданина (его законного представителя) от медицинского вмешательства".

Однако первоначальная редакция законопроекта, внесенного еще в 2019 году, была гораздо опаснее, отмечает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев. Там предлагалось оказывать помощь, если только гражданин или его законный представитель выразили отказ от медицинского вмешательства в виде документа на бумажном носителе. То есть в принятой редакции норма значительно смягчена.

"Некоторая проблема есть, но зазор для рисков крайне небольшой. Надо смотреть на практику - но я не думаю, что стоит ожидать чего-то заметно плохого. В принятой версии выразить отказ можно и устно (фиксируется он потом), оговорено, что речь только о помощи "для устранения угрозы жизни человека", - пишет эксперт.