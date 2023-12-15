15 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Олимпийский комитет России не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом

Олимпийский комитет России не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые будут выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде, в нейтральном статусе.

"Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом", - заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Ранее стало известно, что спортсменам, которые пропустят международные соревнования из-за недопуска со стороны спортивных федераций и МОК, государство поддержит денежными выплатами.

Также Поздняков объявил, что российские атлеты, которые будут участвовать в Олимпийских играх, не смогут выступить на Играх дружбы, иначе их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.

Игры дружбы – международные старты, которые Россия планирует провести в 2024 году. На Западе считают, что это будет попытка создать альтернативные Олимпиаде соревнования.

Ранее стало известно, что МОК предоставил лицензии на участие в Олимпиаде 2024 года шести российским спортсменам. Их имена не называются.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в выступлении россиян в нейтральном статусе, поскольку все равно все знают откуда эти атлеты. "Спортсмены годами тренируются, надо дать им шанс выступить", - сказал президент.

Теги: окр, станислав поздняков, олимпиада


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