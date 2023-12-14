МОК выдал лицензии на участие в Олимпиаде шести российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) выдал лицензии на участие в Олимпиаде в Париже в 2024 года шестерым российским и пятерым белорусским спортсменам.

В начале декабря МОК заявил, что квалификацию прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов: восемь российских и трое белорусских. С чем связано изменение числа представителей каждой из стран – не сообщается. Как и не называются их имена.

МОК разрешил участвовать в Олимпиаде спортсменам из России, представляющим индивидуальные (не командные) виды спорта. Также они не должны быть связаны с силовыми ведомствами (например, не иметь контрактов с ЦСКА). Наконец, спортсменов проверяют на наличие высказываний в поддержку СВО. При соблюдении всех этих условий россияне могут попробовать отобраться на Игры. Правда, в большинстве видов спорта отборные этапы уже прошли или подходят к концу, шансы у россиян остались только теоретические.

В состав российской сборной на последней летней Олимпиаде (Токио, 2021) вошло 335 человек, она была одной из самых многочисленных.