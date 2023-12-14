Путин – об Олимпиаде: "Спортсмены годами тренируются, надо дать им шанс выступить"

Владимир Путин не против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде и других международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна, потому что "все равно все знают откуда они". Но при этом он предлагает проанализировать условия, выдвигаемые Международным олимпийским комитетом, и только после этого принимать решение об участии РФ в предстоящих Играх.

"Все, что международные чиновники делают – это полное противоречие и извращение идеи "О спорт, ты – мир". Спорт создавался для того, чтобы объединять людей. Чиновники попали в огромную зависимость от спонсоров. Если они будут действовать так и дальше, они похоронят олимпийское движение. Спорт – вне политики, он призван объединять людей. Некорректно показывать пальцем на другие страны, на Израиль, например. Мол, израильским спортсменам можно ехать, а нашим – нет. Спортсмены тут причем? Пусть едут соревнуются без всяких ограничений", - прокомментировал Путин ситуацию на своей большой пресс-конференции/прямой линии.

"Ехать [россиянам] или нет? Есть какой момент: надо посмотреть внимательно что там за условия. Гимн, флаг… Спортсмены годами тренируются, надо дать им шанс выступить на крупных соревнованиях. Я в принципе поддерживал, чтобы наши спортсмены ехали. Но надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это искусственные условия, чтобы отсечь наших лидеров, тогда надо Минспорту и ОКР принять взвешенное решение. Спортсмены из ЦСКА, из "Динамо" не смогут поехать, например", - сказал президент.