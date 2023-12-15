71% россиян заметил "яичную инфляцию" - опрос

71% россиян указывает на рост стоимости яиц за последний месяц. Этот тренд в целом идет в разрез с оценкой граждан динамики цен на другие продукты и услуги.

За неделю число заметивших подорожание яиц в России выросло с 60% до 71%, показывает исследование фонда "Общественное мнение".

Резкий рост числа заметивших "яичную инфляцию" начался в октябре. До этого рост цен на яйца на протяжении года замечали около 20% респондентов.

При этом число заметивших рост цен на мясо и птицу немного снизилось, хотя все равно остается внушительным (53%).

Накануне президенту России во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".