В Нижневартовске школа №10 находится на карантине из-за кори

В Нижневартовске школа №10 находится на карантине из-за кори. Заболел семиклассник, сообщает местный телеканал N1 со ссылкой на свой источник.

Дети закреплены за классом, все уроки проходят в одном классе. Родителям запрещено посещать школу. Аналогичная ситуация в гимназии №2, дети тоже сидят в одном кабинете и к ним приходят учителя.

В департаменте образования подтверждают, что в школе №10 зафиксирован случай кори, однако подробности не раскрывают. Сообщается лишь, что проводятся все необходимые мероприятия.

Напомним, что в ноябре учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори. Был случай заражения среди первоклассников. В школу завезли 45 вакцин для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Основная масса школьников прошла вакцинацию. Остальных перевели на дистанционное обучение.