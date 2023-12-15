В Нижневартовске подтвердили корь в школе №10

Власти Нижневартовска прокомментировали случай заболевания корью в школе № 10, передает корреспондент Накануне.RU.

В мэрии подчеркнули, что случай единичный. Поставлен предварительный диагноз. Для его уточнения анализ направлен в референс-центр Новосибирска. По информации специалистов, ребенок от кори привит не был.

Проведение противоэпидемических мероприятий находится на контроле Роспотребнадзора, а также филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии ХМАО-Югры" и департамента образования администрации города.

На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников, непривитые контактные дети переведены на обучение с применением дистанционных технологий, проводится вакцинация непривытых детей.

После вакцинации обучение дети продолжат в очном формате.

Дополнительно в городе в целях снижения рисков заноса и распространения в детских коллективах случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (в соответствие с решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города от 06.12.2023 года) для родителей и персонала в образовательных учреждениях с 7 декабря 2023 года и до снижения уровня заболеваемости введен масочный режим, организовано обучение в закрепленном для каждого класса кабинете.