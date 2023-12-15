В Нижневартовске подтвердили корь в школе №10

15 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Нижневартовске подтвердили корь в школе №10

Власти Нижневартовска прокомментировали случай заболевания корью в школе № 10, передает корреспондент Накануне.RU.

В мэрии подчеркнули, что случай единичный. Поставлен предварительный диагноз. Для его уточнения анализ направлен в референс-центр Новосибирска. По информации специалистов, ребенок от кори привит не был.

Проведение противоэпидемических мероприятий находится на контроле Роспотребнадзора, а также филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии ХМАО-Югры" и департамента образования администрации города.

На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников, непривитые контактные дети переведены на обучение с применением дистанционных технологий, проводится вакцинация непривытых детей.

После вакцинации обучение дети продолжат в очном формате.

Дополнительно в городе в целях снижения рисков заноса и распространения в детских коллективах случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (в соответствие с решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города от 06.12.2023 года) для родителей и персонала в образовательных учреждениях с 7 декабря 2023 года и до снижения уровня заболеваемости введен масочный режим, организовано обучение в закрепленном для каждого класса кабинете.

Теги: корь, школа №10, карантин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2023 10:32 Мск В Нижневартовске школа №10 находится на карантине из-за кори

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети