15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Baza: Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы детей Путину

Следователи допросили директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина городского округа Судак в Крыму, на состояние которого дети пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Baza.

Директор зала Богдан Гапон сообщил, что здание было бесхозным со времен, когда Крым входил в состав Украины. По его словам, зал был передан школе только 30 ноября, в следующем году в нем должен пройти ремонт. Гапон подчеркнул, что дети не занимались в зале.

Напомним, дети сообщили президенту, что не могут заниматься в зале из-за его аварийного состояния. По их словам, в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, стены покрылись плесенью.

Как отмечает Telegram-канал, с момента видеообращения школьников до начала разбирательства прошло всего три часа.

Ранее министр здравоохранения Свердловской области отчитался по больнице в Рефтинском после жалобы Путину. Напомним, по словам местного жителя, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь. В свою очередь, президент пообещал продлить развитие первичного звена здравоохранения и ввести его в президентскую программу. Он также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.

После этого губернатор Евгений Куйвашев сразу поручил министру Андрею Карлову отправиться в город с проверкой, а сам поспешил оправдаться за плачевное состояние больницы.

Теги: крым, спортзал, путин, дети


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