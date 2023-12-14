Путину пожаловались на проблемы системы здравоохранения в Свердловской области

Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции и прямой линии президенту поступил вопрос из поселка Рефтинский Свердловской области. Местный житель рассказал о разрухе в местной системе здравоохранения. По его словам, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь.

"Строятся ФАПы, но, наверное, этого недостаточно", - ответил Путин, пообещав изучить этот вопрос. Он отметил, что государство выделяет на эту сферу большие деньги.

По словам президента, очень важно уделить особое внимание сельской местности, куда уходит чуть больше половины средств, выделяемых на эту программу.

Президент также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.