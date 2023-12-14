Куйвашев поспешил оправдаться после жалоб Путину на здравоохранение в Рефтинском

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил оперативно оправдаться за больницу в Рефтинском, на плачевное состояние которой местный житель пожаловался на "прямую линию" президенту Владимиру Путину. Глава государства пообещал обратить внимание на ситуацию и, почти моментально, близкий к губернатору Telegram-канал сообщил, что в город выехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Информацию о срочном визите в Рефтинский сразу же подтвердили и в пресс-службе областного минздрава. Не сидеть без комментария решил и глава региона, сообщив, что "развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов в Свердловской области", а на ремонт больницы и вовсе было выделено несколько миллионов.

"Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям", - передают слова губернатора в департаменте информационной политики.

Напомним, что по словам местного жителя, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь. В свою очередь, президент пообещал продлить развитие первичного звена здравоохранения и ввести его в президентскую программу. Он также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.