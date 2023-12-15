После жалоб Путину куриные яйца стали дешеветь

Жительница Краснодара Ирина Акопова, которая задала главе государства Владимиру Путину вопрос о подорожании куриных яиц и мяса птицы, заявила, что упала стоимость яиц и куриных крыльев на местном после её выступления в рамках "прямой линии" с президентом.

По словам женщины, на рынке в Пашкове десяток яиц стоил 220 руб., а теперь - 180 руб. Кроме того, Акопова заявила, что к ней обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор, предложив вместе пройтись по магазинам и показать цены на продукты, сообщает РИА "Новости".

На ежегодной пресс-конференции Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения, отметив, что это был сбой в работе правительства.