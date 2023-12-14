В Прикамье возбудили уголовное дело из-за взрыва газового баллона

В Пермском муниципальном районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



14 декабря 2023 года в утреннее время в частном жилом доме, расположенном в Пермском муниципальном районе, произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате двое супругов и пятеро их малолетних детей, проживающих в доме, получили травмы. По данному факту по результатам проводимой процессуальной проверки следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).