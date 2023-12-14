14 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье возбудили уголовное дело из-за взрыва газового баллона

В Пермском муниципальном районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
 
14 декабря 2023 года в утреннее время в частном жилом доме, расположенном в Пермском муниципальном районе, произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате двое супругов и пятеро их малолетних детей, проживающих в доме, получили травмы. По данному факту по результатам проводимой процессуальной проверки следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Теги: уголовное дело, взрыв газа, баллон, пострадавшие


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