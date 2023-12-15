15 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкину доложат о пожаре в Прикамье, во время которого пострадали семь человек

Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов в деревне Растягаево, в результате чего пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Утром, 14 декабря в частном жилом доме произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате пятерым малолетним детям и их родителям причинены травмы различной степени тяжести, одному из детей 2023 года рождения - тяжкий вред здоровью. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным, мужчина самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал, что привело к утечке и воспламенению газовоздушной смеси.

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Бастрыкин, газовый баллон, пострадавшие


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Ранее 14.12.2023 16:20 Мск В Прикамье возбудили уголовное дело из-за взрыва газового баллона

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