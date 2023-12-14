14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

После жалоб Путину в Рефтинский выехал глава минздрава Свердловской области

После того, как главе государства Владимиру Путину в прямом эфире пожаловались на "разруху в системе здравоохранения" в Рефтинском, в город выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. В пресс-службе областного минздрава информацию подтвердили.

"Владимиру Путину на прямой линии пожаловались на больницу в поселке Рефтинский. По поручению Евгения Куйвашева, туда срочно выехал министр здравоохранения Андрей Карлов", - говорится в сообщении.

Напомним, что по словам местного жителя, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь. В свою очередь, президент пообещал продлить развитие первичного звена здравоохранения и ввести его в президентскую программу. Он также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.

Теги: минздрав, Карлов, Рефтинский, Путин


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