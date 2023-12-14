В Нижневартовске забил огромный гейзер

В Нижневартовске на ул. Жукова, 3 забил трехметровый фонтан горячей воды, сообщает телеканал N1.

По данным канала, произошел порыв. След от трехметрового фонтана отпечатался на стене дома. Горэлектросеть устраняет последствия.

"СТВ" со ссылкой на мэрию сообщает, что этот выброс воды не является порывом, специалисты Управления теплоснабжения города с 9.00 проводят ремонт подающего трубопровода Т1 на вводе в дом №3 по улице Маршала Жукова. На это время отключили горячее водоснабжение и снизили параметры отопления

Без горячей воды временно остались детский садик и школа, а также другие объекты по следующим адресам: Комсомольский бульвар, 1, 1а, 3, Маршала Жукова, 3, 3а, 3б, 5, 5 стр. 3, 5а, 5а стр. 1, стр. 2, стр. 3, 7. Ремонт должны завершить уже сегодня.