На Сортировке прикрыли цех, где разливался паленый алкоголь

В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировка был обнаружен склад, где разливали и хранили паленый алкоголь. Об этом в своих социальных сетях рассказал координатор движения "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

По его словам, судя по размеру и количеству содержимого на складе, тот больше походил на настоящий цех. Выйти на пункт разлива суррогата удалось через торговцев паленкой - отца и сына, которые ранее уже были судимы за сбыт некачественного алкоголя. После их задержания выяснилось, что склад находится в районе промзоны по улице Монтажников, куда и нагрянул общественник вместе с оперативниками областного УЭБиПК.

На складе по бутылкам из цистерн разливались водка и коньяк, после чего на них приклеивались этикетки с названиями, мало чем отличимые от оригинальных. Заведовал всем этим некий Боря, который ранее уже попадался силовикам.

Всего со склада было изъято 6,5 тыс. бутылок готовой продукции, оборудование (шланги, разливные устройства), этикетки, пробки и другие вещи. Также был арестован фургон "Мерседес", на котором перевозился товар.

"Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню - не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках - не рискуйте здоровьем", - обратился к екатеринбуржцам общественник.

Напомним, что только в августе в Екатеринбурге вынесли приговор по громкому делу о торговле паленым алкоголем. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По версии следствия, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. Всем фигурантам было назначено от 3 до 6,5 лет лишения свободы, однако уже в ноябре наказание было ужесточено, и осужденные получили от 9 до 10 лет в местах лишения свободы.