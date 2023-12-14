14 Декабря 2023
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Фото: скриншот с телеграм-канала &quot;Уральский общественник&quot; / t.me/Chukreev1992

На Сортировке прикрыли цех, где разливался паленый алкоголь

В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировка был обнаружен склад, где разливали и хранили паленый алкоголь. Об этом в своих социальных сетях рассказал координатор движения "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

По его словам, судя по размеру и количеству содержимого на складе, тот больше походил на настоящий цех. Выйти на пункт разлива суррогата удалось через торговцев паленкой - отца и сына, которые ранее уже были судимы за сбыт некачественного алкоголя. После их задержания выяснилось, что склад находится в районе промзоны по улице Монтажников, куда и нагрянул общественник вместе с оперативниками областного УЭБиПК.

На складе по бутылкам из цистерн разливались водка и коньяк, после чего на них приклеивались этикетки с названиями, мало чем отличимые от оригинальных. Заведовал всем этим некий Боря, который ранее уже попадался силовикам.

Цех по разливу паленого алкоголя на Сортировке в Екатеринбурге(2023)|Фото: скриншот с телеграм-канала "Уральский общественник" / t.me/Chukreev1992

Всего со склада было изъято 6,5 тыс. бутылок готовой продукции, оборудование (шланги, разливные устройства), этикетки, пробки и другие вещи. Также был арестован фургон "Мерседес", на котором перевозился товар.

"Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню - не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках - не рискуйте здоровьем", - обратился к екатеринбуржцам общественник.

Цех по разливу паленого алкоголя на Сортировке в Екатеринбурге(2023)|Фото: скриншот с телеграм-канала "Уральский общественник" / t.me/Chukreev1992

Напомним, что только в августе в Екатеринбурге вынесли приговор по громкому делу о торговле паленым алкоголем. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По версии следствия, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. Всем фигурантам было назначено от 3 до 6,5 лет лишения свободы, однако уже в ноябре наказание было ужесточено, и осужденные получили от 9 до 10 лет в местах лишения свободы.

Теги: Сортировка, алкоголь, суррогат


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