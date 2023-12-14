Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области

Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области.

Нового руководителя личному составу представил Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, в ней принял участие Губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Глава МВД России отметил, что Александр Смирнов зарекомендовал себя добросовестным сотрудником, грамотным, требовательным руководителем и теперь ему доверен более сложный участок и многотысячный работоспособный коллектив тюменской полиции.

Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником УМВД России по Тюменской области задачи, требующие первоочередного внимания. Среди них – повышение эффективности раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Как сообщает пресс-центр МВД России, Александр Смирнов начал службу в органах внутренних дел почти 30 лет назад. Прошел путь от оперуполномоченного до руководителя регионального управления. Последние три года возглавлял УМВД России по Чукотскому автономному округу.