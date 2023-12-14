Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области.

14 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-центр МВД России

Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области

Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области.

Нового руководителя личному составу представил Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, в ней принял участие Губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области(2023)|Фото: пресс-центр МВД России

Глава МВД России отметил, что Александр Смирнов зарекомендовал себя добросовестным сотрудником, грамотным, требовательным руководителем и теперь ему доверен более сложный участок и многотысячный работоспособный коллектив тюменской полиции.

Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником УМВД России по Тюменской области задачи, требующие первоочередного внимания. Среди них – повышение эффективности раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Полковник полиции Александр Смирнов назначен начальником УМВД России по Тюменской области(2023)|Фото: пресс-центр МВД России

Как сообщает пресс-центр МВД России, Александр Смирнов начал службу в органах внутренних дел почти 30 лет назад. Прошел путь от оперуполномоченного до руководителя регионального управления. Последние три года возглавлял УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Теги: Александр Смирнов, УМВД, назначение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети