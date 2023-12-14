Путин: Халява для Украины когда-нибудь закончится

Халява скоро может закончиться, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя поставки Украине вооружений странами Запада.

Сегодня Украина почти ничего не производит, отметил глава государства в ходе пресс-конференции и прямой линии."Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку", - сказал он.

Путин отметил, что Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но западная техника в зоне СВО уничтожается российскими войсками.

"Российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысяч бронемашин с начала "контрнаступления" Киева", - подчеркнул Путин.